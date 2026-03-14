Zappacosta: "La corsa Champions non si è mai fermata. Polemiche Inter? Difficile giudicare"

Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo il pari orobico contro l'Inter:

Sul pari di San Siro

"Era una partita che ci voleva. L'abbiamo preparata molto bene, avevamo fiducia e voglia di ripartire dopo la brutta sconfitta in Champions. Ottima partita, abbiamo cercato di concedere il meno possibile e anche spingere, cercando anche di vincerla. Un buon punto".

Ripresa la corsa Champions

"Quella non si è mai fermata. Sappiamo che dobbiamo recuperare terreno dopo la partenza a rilento che fa sembrare tutto negativo. Ma sono mesi in cui lo stiamo facendo

Ora la trasferta a Monaco di Baviera. Che partita sarà?

"Soprattutto l'occasione perché è un palcoscenico importante, una bella partita che cercheremo di preparare nel miglior modo possibile per fare il miglior risultato possibile".

Sulle polemiche in casa Inter sul gol di Krstovic e sul rigore non dato a Frattesi

"Dal campo è veramente difficile giudicare queste cose, specie se sei lontano dalla palla e non vorrei dire cose che non corrispondono alla realtà. So solo che noi cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio senza lamentarci anche perché ci sono sempre episodi ogni partita, a volte a favore e a volte contro".