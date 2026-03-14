Empoli, Caserta: "Non dobbiamo aspettare gli schiaffi prima di reagire"

Fabio Caserta, tecnico dell'Empoli, ha parlato nel post-partita dopo il pari rimediato contro il Mantova:“L'aspetto mentale conta tutto in questo momento, ho cercato di cambiare qualcosa perché secondo me questa squadra può giocare a quattro. Eravamo partiti anche bene, poi gli episodi ci hanno condizionato un po'. Nel primo tempo non siamo stati bravi sui duelli, non abbiamo avuto abbastanza cattiveria. I ragazzi erano un po' abbattuti, ne usciremo solo con il lavoro".

Ha poi proseguito: "A fine primo tempo ho detto alla squadra che avremmo potuto recuperare la gara, ma non dobbiamo aspettare di prendere gli schiaffi prima di reagire. In Serie B quando non puoi vincere devi cercare comunque di non perdere. Nel secondo tempo abbiamo sfruttato bene gli spazi e i cross, cosa che non abbiamo fatto nei primi 45 minuti. Ci teniamo stretti questa reazione, sul 2-2 Shpendi ha preso la palla e l'ha riportata a centrocampo. È stato un bel segnale, c'era voglia di fare risultato. Ragioniamo partita dopo partita".