Atalanta, il tabù Inter è parzialmente sfatato: posta la parola fine a 2 record negativi

L'Atalanta oggi pomeriggio ha sfatato un tabù, fermando l'Inter dopo aver perso le precedenti 9 partite. Una statistica curiosa, considerando come gli orobici da ormai 10 anni siano una big del calcio italiano e non solo. Nonostante ciò ogni gara contro la Beneamata è sempre stata a senso unico e la Dea oltre a perdere ripetutamente non era nemmeno in grado di segnare: cinque partite consecutive a secco, prima che Krstovic interrompesse questa striscia negativa.

L'Atalanta non segnava contro l'Inter dal 4 novembre 2023, gol di Scamacca. Non segnava a San Siro dal 27 maggio 2023, rete di Pasalic e autorete di Onana in una gara comunque vinta dall'Inter per 3-2. L'ultimo pareggio risale a gennaio 2022, partita terminata 0-0 all'Atleti Azzurri d'Italia. L'ultimo pari a Milano invece è del settembre 2021, partita terminata 2-2. La vittoria invece, continua a mancare: l'ultima gioia è del novembre 2018, gara terminata 4-1