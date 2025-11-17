Como, si ferma Diao: c'è lesione. Il comunicato e i tempi di recupero

Brutte notizie per il Como e per Assane Diao. Il club lariano, attraverso i suoi canali ufficiali, ha infatti comunicato che “a seguito della recente sintomatologia riferita dal calciatore durante il ritiro con la Nazionale senegalese – e in costante aggiornamento con lo staff medico della stessa – l’atleta è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra”.

Il giocatore, prosegue il comunicato stampa del Como, ha già iniziato il percorso terapeutico previsto: “I tempi di recupero verranno definiti in base all’evoluzione clinica nei prossimi giorni”.

Orientativamente - ma dipende ovviamente dal singolo caso, e in questo specifico dal fisico di Diao - per infortuni di questo tipo lo stop si aggira sulle 2-3 settimane. Seguiranno aggiornamenti.