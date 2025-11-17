Altra batosta per una Nazionale italiana: l'Under 20 perde 5-0 contro la Germania
Se l'Italia di Rino Gattuso viene travolta dalla Norvegia, non va certamente meglio all'Under 20 di Carmine Nunziata. Per fortuna in quest'ultimo caso parliamo di amichevole. Seconda sconfitta di fila per gli azzurrini, che se tre giorni fa cadevano di misura contro il Portogallo (1-2), questa volta sono stati travolti dalla Germania per 5-0, in una partita giocata all'Oliva Nova Sports Center, nell'omonima cittadina della comunità valenciana
Questa la squadra scesa in campo oggi:
Zenti (Giana Erminio), Aidoo (Pergolettese), Berretta (Giana Erminio), Colombo (Monza), De Pieri (Juve Stabia), Mannini (Juve Stabia), Nuamah (Catanzaro), Reale (Juve Stabia), Spinaccé (Inter), Stabile (Juve Stabia), Stante (Inter). Nel secondo tempo spazio a Berenbruch (Inter) e Riccio (Atalanta).