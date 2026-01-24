TMW
Como, standing ovation per Martin Baturina: esce dal campo tra gli applausi scroscianti
Il Como si diverte e continua a segnare, il Torino non sa da che parte voltarsi. Nel frattempo, prima di segnare il 5-0 ai danni dei granata, Fabregas ha operato diversi cambi tra cui quello di Martin Baturina.
Trequartista croato autore di gol e assist quest'oggi, in arrivo da un momento d'oro assoluto: l'ex Dinamo Zagabria in uscita dal campo al minuto 68 per favorire l'ingresso di Caqueret riceve tutto l'affetto dei tifosi lariani con una standing ovation e applausi scroscianti.
