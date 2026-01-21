Como, Suwarso esalta lo stakanovista Fabregas (in aereo): "Le 2 di notte e sta ancora lavorando"
A distanza di alcune ore dal convincente successo per 3-0 sul campo della Lazio, il presidente del Como Mirwan Suwarso ha voluto sottolineare la dedizione al lavoro ed il coinvolgimento nel progetto del proprio allenatore, Cesc Fabregas.
Il numero uno del club lariano, tramite una storia su Instagram, ha mostrato il tecnico spagnolo seduto in aereo mentre guarda il proprio computer. Esplicativa la didascalia allegata: "02:00 dopo una grande vittoria e sta ancora lavorando", ha scritto il presidente del Como.
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: il ko con l’Arsenal, le cose normali e quelle anormali. Napoli: gli euro-conti di Conte. Juventus: il contratto di Spalletti. Milan: parte la seconda fase targata Allegri. E due cose sul Como e il “giochismo” targato Fabregas
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
