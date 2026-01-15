Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"

L'esterno del Como Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dell'intervallo del match contro il Milan.

Come pensi possa influire su di voi il pareggio del Milan?

"Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene. Dobbiamo fare il secondo gol e il nostro gioco, come stiamo facendo. Stiamo dominando sul piano del gioco e dobbiamo continuare così".