Como, Vojvoda dopo l'intervallo: "Dobbiamo continuare così, stiamo dominando"
TUTTO mercato WEB
L'esterno del Como Mergim Vojvoda ha parlato ai microfoni di DAZN al termine dell'intervallo del match contro il Milan.
Come pensi possa influire su di voi il pareggio del Milan?
"Dobbiamo continuare così, stiamo facendo bene. Dobbiamo fare il secondo gol e il nostro gioco, come stiamo facendo. Stiamo dominando sul piano del gioco e dobbiamo continuare così".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Le più lette
4 L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
Ora in radio
Primo piano
Atalanta, Raspadori parte con la squadra per Pisa: in attesa del tesseramento, ecco il numero di maglia
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile