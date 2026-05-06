Con Conte tante gare con zero gol all'attivo: solo tre allenatori hanno fatto peggio nel Napoli
Il Napoli continua a restare competitivo nei risultati, ma sul piano offensivo i dati raccontano una stagione meno brillante rispetto ai migliori anni dell’era De Laurentiis. La squadra guidata da Antonio Conte ha realizzato finora 52 gol, un bottino che vale il quarto attacco del campionato al pari della Roma.
A preoccupare maggiormente è soprattutto un altro dato, che riguarda l'intero biennio vissuto con Conte in panchina: gli azzurri sono rimasti a secco in 18 partite su 88 complessive, pari al 21% delle gare disputate. Una percentuale elevata, che evidenzia le difficoltà incontrate dal Napoli nella continuità offensiva durante la stagione.
Il confronto con gli allenatori del passato non aiuta Conte sotto questo aspetto. Nell’era De Laurentiis soltanto tre tecnici hanno registrato numeri peggiori nelle partite senza gol segnati: Calzona con il 33%, Donadoni e Reja con il 22%.