Seedorf avvisa Bayern e PSG: "Se giocano così, la finale di Champions la vince l'Arsenal"

Grande serata di Champions League, con l'attesissima Bayern Monaco-PSG che chiude il quadro del ritorno delle semifinali. Presente all'Allianz Arena per commentare la partita su Prime Video, l'ex centrocampista e allenatore Clarence Seedorf ha così presentato i principali temi della sfida: "Dopo l'andata, spero che nei due allenatori sia entrata un po' di coscienza che si stanno giocando una finale. Lo spettacolo offensivo c'è stato, oggi però servirà anche equilibrio difensivo per andare avanti. Dall'altra parte c'è in attesa un Arsenal che sa fare bene entrambe le fasi".

Seedorf entra quindi nel dettaglio delle sue riflessioni sulle fasi difensive di Bayern Monaco e PSG: "Non parlo a caso, negli ultimi 15-20 anni chi ha vinto la Champions aveva la miglior difesa o la seconda, al massimo. Ci vuole equilibrio, tante volte vinci con piccoli margini e a fare la differenza è l'attenzione. Davanti sia Bayern che PSG hanno giocatori fantastici, ma ci vuole pure capacità difensiva".

Prosegue e conclude quindi Seedorf, proiettandosi anche alla finale: "Nell'euforia è tutto fantastico, ma se stasera dovesse uscire il PSG dopo essere stato avanti 5-2, che succede? Se queste due squadre sfidano così l'Arsenal in finale, vinceranno gli inglesi. Io sono cresciuto nel calcio olandese e sapete tutti com'è, ma ci vuole equilibrio perché senza quello non puoi vincere".