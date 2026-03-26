Con De Rossi il Genoa cerca di più la porta: 3,8 le conclusioni nello specchio a partita

Un Genoa più coraggioso. Lottatore. Gagliardo. Ma anche propositivo e alla ricerca della conclusione verso la porta avversaria. La sconfitta casalinga contro l'Udinese di venerdì scorso non deve ingannare. La squadra con Daniele De Rossi è reduce da un percorso importante con il nuovo allenatore trovando non solo prestazioni ma anche risultati importanti per raggiungere il più presto possibile la salvezza, obiettivo primario di questa stagione. Ovviamente il traguardo non è ancora raggiunto e ci sarà da lottare con il coltello fra i denti in ogni partita. E questo la truppa rossoblù lo sa.

Più tiri in porta

I miglioramenti dal punto di vista realizzativo sono sotto gli occhi di tutti: 19 sono le reti realizzate nelle 11 sfide casalinghe disputate con l'ex centrocampista della Roma ma ciò che balza agli occhi è la capacità di andare alla conclusione. Se prima con Patrick Vieira i tiri nello specchio della porta erano circa 2,4 a partita ora si è passati a 3,8 a gara mentre le conclusioni complessiva non sono cambiate di molto con 10,3 a partita nella precedete gestione tecnica contro i 10,7 dell'attuale guida.

I dati dei singoli

Venendo ai singoli, chi cerca di più la porta è Lorenzo Colombo con 54 tentativi di cui 21 nello specchio della porta. Poco sotto c’è Vitinha con 51 tentativi di cui 16 nello specchio mentre Ruslan Malinovskyi con il suo mancino ha cercato la porta 45 volte di cui 13 all’interno dei pali.