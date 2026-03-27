El Shaarawy, non decolla il rinnovo con la Roma: spunta il possibile ritorno al Genoa

Spunta la possibilità di un ritorno romantico per Stephan El Shaarawy: il quotidiano Tuttosport spiega che potrebbe riaccendersi la pista-Genoa per il Faraone. Cresciuto proprio nel vivaio rossoblù, l'attaccante fu protagonista con la Primavera, trascinando il club alla conquista dello storico Scudetto di categoria nel 2010. Tuttavia, il grande salto arrivò altrove: dopo una stagione sopra le righe in prestito al Padova, culminata con la finale playoff per la Serie A, fu acquistato dal Milan su iniziativa di Adriano Galliani, senza mai affermarsi davvero in prima squadra con il Grifone.

Oggi, però, la storia potrebbe chiudersi dove era iniziata. Come si legge infatti El Shaarawy è in scadenza con la Roma e, al momento, non ci sarebbero segnali di rinnovo. Una situazione che apre concretamente alla possibilità di un ritorno a Genova. Il club ligure si era già mosso a gennaio, ma ora la pista è tornata calda anche per il gradimento di Daniele De Rossi, suo ex compagno in giallorosso e in Nazionale.

L’operazione resta complessa per questioni economiche: l’attuale ingaggio sarebbe elevato per le casse rossoblù, ma si lavora su un possibile biennale a cifre ridotte. Sarebbe soprattutto una scelta di cuore: El Shaarawy ha sempre dichiarato di voler chiudere la carriera in Italia, magari alla Roma o al Genoa.