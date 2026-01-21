Con Edin Dzeko allo Schalke 04 la Fiorentina ha già ceduto tre acquisti estivi

Edin Dzeko ha fatto la sua scelta. Dopo aver vagliato varie opportunità, riflettuto sull'offerta del Paris FC, il centravanti bosniaco ha deciso di accettare l'offerta dello Schalke 04 e di tornare a giocare in Germania. In un paese che grazie a tre anni straordinari con la casacca del Wolfsburg gli regalò le luci della ribalta e poi il trasferimento al Manchester City. Quarant'anni da compiere il prossimo 17 marzo, il centravanti di Sarajevo lascia Firenze senza esser riuscito a lasciare il segno alla Fiorentina. Arrivato la scorsa estate dopo la scadenza del contratto col Fenerbahce, con la maglia gigliata ha collezionato 18 presenze e realizzato solo due gol. Entrambi in Europa League tra fase preliminare e fase a gironi.

Dzeko è il terzo calciatore acquistato dalla Fiorentina la scorsa estate che lascia la società viola in questa finestra di calciomercato. Il primo venerdì scorso è stato Mattia Viti, centrale di difesa che la scorsa estate era arrivato dal Nizza in prestito con diritto di riscatto e che con la stessa formula s'è trasferito alla Sampdoria.

Oggi invece ha svolto il primo allenamento col Bologna il centrocampista Simon Sohm: la Fiorentina che l'aveva acquistato dal Parma per 14 milioni di euro pochi mesi più tardi ha rispedito il centrocampista svizzero in Emilia nell'ambito dell'operazione che ha portato a Firenze Giovanni Fabbian.

Acquisti rinnegati una sessione di calciomercato più tardi: è l'effetto del profondo rinnovamento che sta operando la Fiorentina dopo un girone d'andata disastroso. E' un qualcosa che non riguarda solo la società gigliata. Già, perché in attesa di capire che ne sarà di Lucca e Lang - 60 milioni di acquisti estivi che il Napoli sta cedendo in prestito oneroso proprio in queste ore - ecco altri giocatori che hanno già definito il loro secondo trasferimento stagionale. E' il caso ad esempio di Ibrahim Sulemana che ha lasciato Bologna per tornare a Cagliari. Oppure di Leon Bailey che ha risolto il prestito con la Roma in attesa di una nuova sistemazione. Oppure di Valentin Carboni che ha lasciato il Genoa per ritrovare continuità in patria. Ci sono poi in dirittura d'arrivo i trasferimenti di Walid Cheddira (dal Sassuolo al Lecce) e Stefan Posch (dal Como al Mainz). C'è poi la possibilità che Giovane lasci già a gennaio subito l'Hellas, che Niels Nkounkou rientri in Germania visto il poco spazio in questo Torino o che Goglichidze saluti l'Udinese sei mesi dopo il suo arrivo dall'Empoli.