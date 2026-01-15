Con l'arrivo di Paratici, cambia l'organigramma della Fiorentina. Grabinski va a Monza
La Fiorentina dal prossimo 4 febbraio avrà un nuovo Direttore Sportivo, individuato nella figura di Fabio Paratici. L'arrivo del dirigente ex Juventus, che concluderà prima il mercato di gennaio al Tottenham in cui si trova attualmente, porterà tanti cambiamenti al Viola Park, a partire dall'organigramma societario.
Arrivano già in tal senso le prime ripercussioni dell'ormai imminente arrivo di Paratici nella dirigenza della Fiorentina. In mattinata infatti è stato annunciato un addio nell'area scouting. Lascia i gigliati dopo tre anni di permanenza lo scout argentino Cesar Grabinski, che tramite il suo profilo Instagram ha fatto sapere come la sua avventura alla Fiorentina sia arrivata al termine.
Per Grabinski è già pronta però una nuova esperienza professionale, sempre in Italia. Non in Serie A, ma in B, dove lo aspetta il Monza in cui avrà modo di incrociare di nuovo il proprio percorso con il connazionale Nicolas Burdisso, attualmente Direttore Tecnico della compagine brianzola in maglia biancorossa.
Ieri la Fiorentina ha reso noto l'arrivo di Paratici a partire dal 4 gennaio, con un breve comunicato sul proprio sito: "ACF Fiorentina è lieta di comunicare che Fabio Paratici, a partire dal 4 febbraio 2026, assumerà l’incarico di Direttore Sportivo della Fiorentina". L'attuale DS, Roberto Goretti, proseguirà comunque in società.