Conceicao: "Non era solo colpa di Tudor, mio padre mi ha detto che Spalletti è un grande"

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport in vista del derby di Torino. Queste le sue dichiarazioni sull'esonero di mister Tudor e l'avvento in panchina di Spalletti: "Potevamo fare di più nella striscia di partite che non abbiamo vinto. La colpa non era solo dell’allenatore, noi avevamo tante responsabilità. Quando non vinci e sei un giocatore della Juve l’ambiente diventa pesante, ma se siamo qui dobbiamo essere pronti".

Proprio sui due esoneri di Motta e Tudor, il portoghese ha poi aggiunto: "Abbiamo sbagliato più cose, è una somma di tanti aspetti. Ci siamo guardati allo specchio, nello spogliatoio abbiamo parlato tanto. Noi andiamo in campo, ora dobbiamo lavorare con Spalletti. Stiamo provando ad assimilare le sue nuove idee. Penso che stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo iniziato bene. Ora dobbiamo vincere le partite. Il mister sta cercando di creare un legame stretto con noi, abbiamo analizzato con lui quello che non stavamo facendo bene. Ora vogliamo avere la palla, abbiamo tanta qualità, a volte non l’abbiamo espressa. Stiamo provando a giocare".

Conceicao ha anche svelato cosa gli ha detto suo padre su mister Spalletti: "Era contento che fosse arrivato qui: mi ha detto che è un grande".