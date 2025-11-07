Domani Juventus-Torino, Conceicao parla a Tuttosport: "Per me il derby vale di più"

"Per me il derby vale di più". Il virgolettato da titolo che comanda la prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport è di Francisco Conceicao, protagonista oggi di un'intervista esclusiva concessa al quotidiano sportivo torinese a pochi giorni dal Derby della Mole contro il Torino: "La partita col Toro mi ricorda le mia sfide al Benfica con il Porto: e da ex dello Sporting... Per essere soddisfatto alla Juve voglio vincere lo scudetto. L'esonero di Tudor? Non solo colpa sua. Ma Spalletti è un vincente: me lo ha detto anche papà. Io per diventare un top devo fare più gol. E far segnare tanto anche Vlahovic".

Di spalla spunta un'altra intervista, stavolta ad un doppio ex della sfida come Tomas Rincon: "Per me vale di più il Toro. El General: "Alla Juve momenti belli e intensi, però il Toro è casa. Devo tutto a Mihajlovic: granata grazie a lui. Quante emozioni a Superga. Vorrei tornare dirigente".

Infine, spazio anche al giovedì di coppe europee: "Soulé re di Scozia, altro flop viola. Blitz Roma a casa Rangers (2-0). Gran Bologna in 10 ma col Brann è solo 0-0. Fiorentina ko a Mainz al 95' (2-1)".