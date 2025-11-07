Torino, Baroni: "Domani giocherà Paleari. Nkounkou sarà a disposizione"

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha fatto un punto della situazione in conferenza stampa sui giocatori che sono reduci da infortuni, come il portiere Franco Israel: "Sta rientrando e sta sempre meglio, ma le sensazioni e la determinazione con cui ha giocato Paleari ci permette di non forzare il suo rientro. Domani ci sarà Paleari".

Come sta Nkounkou? Ha recuperato?

"È una delle situazioni che sto valutando. È a disposizione e sta bene, se non parte subentra. Era in un trend di crescita, ha avuto un intoppo e lo aspetto dove l'ho lasciato".

Ilic adesso ha superato Asllani nelle gerarchie? Domani chi giocherà dal primo minuto in regia?

"Chiarisco una cosa: hanno grande qualità, non è che l'ingresso di Ilic è stato perché Asllani è sceso. Diciamo che Ilic è salito, quello è un ruolo dove serve tanta qualità e sto gestendo le rotazioni".

Chi giocherà tra Ismajli e Tameze in difesa?

"Non è un ballottaggio, sono due giocatori che stanno bene, uno parte e uno sarà della partita, mi riservo ancora questa seduta, ma sono giocatori di affidabilità, pronti a questa partita".

