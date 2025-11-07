Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Conceicao: "Col Torino vale più di 3 punti, ma il mio derby della vita è Porto-Benfica"

Giacomo Iacobellis
Oggi alle 09:45Serie A
Giacomo Iacobellis

Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, è stato intervistato dal quotidiano Tuttosport in vista del derby di Torino. Queste le sue dichiarazioni sulla partita coi granata e sulle novità introdotte da mister Spalletti: "Sarà importante, dobbiamo vincere, vale più di 3 punti. C’è una storia dietro questa partita. Il mio derby della vita è Porto-Benfica, io poi sono cresciuto calcisticamente nello Sporting perché quando mio padre aveva smesso di giocare siamo andati a vivere a Lisbona. Martedì mi fischiavano perché ho giocato nel Porto, che è sempre stata la squadra del mio cuore".

Su Spalletti il portoghese ha poi aggiunto: "Stiamo provando ad assimilare le nuove idee di Spalletti. Penso che stiamo facendo un buon lavoro, abbiamo iniziato bene. Ora dobbiamo vincere le partite. Il mister sta cercando di creare un legame stretto con noi, abbiamo analizzato con lui quello che non stavamo facendo bene. Ora vogliamo avere la palla, abbiamo tanta qualità, a volte non l’abbiamo espressa. Stiamo provando a giocare".

Infine, una battuta sui suoi obiettivi e su quelli della Juve: "A livello di squadra sarei contento se vincessimo lo scudetto. Allora saremmo soddisfatti, sì. Personalmente devo migliorare gol e assist: è quello che mi può portare al top"

