Atalanta contro il Bayern Monaco, Condò: "Per me è la favorita alla vittoria della Champions"

Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, commenta il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, che metterà l’Atalanta di fronte al Bayern Monaco di Harry Kane: “Non pensavo che Kane sarebbe diventato per il Bayern quello che è oggi, è stato un acquisto straordinario. Questa squadra gioca in nome e per conto suo, nel tempo ha scoperto Oliseh, pagato anche tanto dalla Premier League. Il Bayern è una squadra che ha affrontato un grave infortunio come quello di Musiala, che si è rotto tutto durante il Mondiale per club, senza minimamente patirlo.

Ora Musiala è rientrato, io a inizio anno ho detto che è la mia favorita e lo confermo adesso. Poi, se c’è una cosa che si può dire dell’Atalanta, è che va in campo senza pensare che gli avversari non siano alla portata. È proprio una forma mentis, che farà sì che proverà a giocarsela”.

Tra i punti deboli: “Io non sono un fan di Upamecano, è un giocatore che una palla gol te la concede abbastanza spesso”.