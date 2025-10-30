Condò osserva: "Gasperini cerca l'idea giusta? Inter, che meraviglia Sucic"

Il Napoli va, ma intorno agli azzurri le rivali non mollano. Il giornalista Paolo Condò dalle colonne del Corriere della Sera oggi in edicola ha posto la lente d'ingrandimento in particolare sulla Roma e sull'Inter: i giallorossi al momento sono a pari punti con la squadra di Conte, mentre i nerazzurri sono a 3 lunghezze dalla vetta.

Questo il parere di Condò sulla Roma, con particolare attenzione ai tanti cambi che si osservano nelle scelte in attacco da parte del tecnico Gian Piero Gasperini: "La domanda è: cosa ci dice della Roma questa quantità di cambiamenti? Gasperini può scegliere fra le tante soluzioni a sua disposizione, oppure cerca disperatamente l’idea giusta in assenza di un’opzione sicura? Giunto ormai a un quarto del cammino, il campionato risponde che la Roma continua a vincere e così rafforza il suo primato in classifica. Ottenuto in modo opposto a quello che ci si aspettava dal suo tecnico, ma questo non fa altro che descriverne le capacità".

Poi sull'Inter, pone l'accento su due giocatori in particolare: "Sinceramente, dopo il caos dei giorni americani non pensavamo che Calhanoglu sarebbe rientrato con questa facilità nella sala comandi dell’Inter; sempre il Mondiale per club aveva viceversa fatto sospettare che Sucic fosse capace di numeri come quello del 2-0. Una meraviglia".