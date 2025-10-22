Condò applaude Chivu: "L'Inter è una grande squadra a cui serviva essere shakerata"

Terza vittoria di fila in Champions League per l'Inter, che ieri sera ha battuto 4-0 l'Union Saint-Gilloise a Bruxelles. Il giornalista Paolo Condò ha commentato il trionfo dei nerazzurri allenati da mister Chivu nel postpartita di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni:

"L'Inter è una squadra che sta facendo un ciclo. Due finali di Champions League sono risultati di una grande squadra, una grande squadra che aveva però bisogno di essere shakerata. In estate sono arrivati giocatori che fanno molto bene a differenza dell'anno scorso, come gli attaccanti. Le novità tattiche sono diverse, a partire dalla linea di difesa più alta".

L'analisi di mister Chivu alla stessa emittente

"Questa squadra doveva ritrovare la fiducia, doveva mettersi alle spalle le delusioni del finale della scorsa stagione. Purtroppo il calcio è bastardo, ti regala anche cose negative e te le porti dietro e l'amarezza ti fa brutti scherzi. Avevano bisogno di fiducia, di essere compresi, perché sono bravi e hanno ancora dentro il fuoco e hanno la voglia di lavorare sodo per tornare ai vertici. Sono dentro un gruppo fantastico, ha ampi margini di miglioramento. Mi fa piacere quando sono allenabili, quando accettano di lasciare a parte l'orgoglio e mettersi a disposizione del gruppo".