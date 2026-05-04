TMW Confalonieri durissimo: "Milan, Leao è un finto campione. Furlani? Non lo conosco e non ci tengo"

"50 partite, infinite emozioni”. Si intitola così il libro di Carlo Pellegati che racconta la storia del Milan. A margine della sua presentazione, ha parlato ai media presenti, tra cui TMW, Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset: “Mi vengono in mente Barcellona, Istanbul e le due Atene. Però anche le cose più vecchie, Wembley, tante cose belle. La serata con il Liverpool è stata la più brutta della mia vita, forse”.

Quando torneranno queste belle serate?

“Io sono vecchio, tra tre mesi compio 89 anni. Non le vedrò più”.

Leao avrebbe giocato nel suo Milan?

“Macché, è un finto campione. Sembra che lo sia, ma un campione è Modric, che anche a 40 anni fa il suo”.

Modric avrebbe riempito il cuore di Silvio Berlusconi?

“Ma sì. Ma Modric è un campione. Ha vinto il Pallone d’oro nell’epoca di Messi e Ronaldo”.

Se potesse parlare con Gerry Cardinale?

“Ma di che parlo? Non facciamo casino… Una banca che ha una squadra di calcio, prende i soldi da quelli che li mettono e poi deve restituirli con gli interessi. Cosa gliene frega dello scudetto? Se avessimo la fortuna di avere un grande presidente, come l’Inter che ha Marotta… Ecco, se avessimo Galliani sarebbe diverso”.

Furlani lo conosce?

“Non lo conosco. Ma non ci tengo neanche”.