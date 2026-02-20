Il retroscena di Confalonieri sul Milan di Berlusconi: "Lo acquistammo nello studio di un interista"

Fedele Confalonieri, uomo di fiducia e primo collaboratore dell'ex presidente rossonero Silvio Berlusconi, ha concesso un'intervista al Corriere dello Sport per ricordare lo storico acquisto del Milan in quel lontano 20 febbraio 1986 e l'inizio di un ciclo vincente che ha fatto la storia del Diavolo. Queste le sue dichiarazioni: "Con Silvio e il gruppo dei manager di Fininvest eravamo di ritorno da Saint Moritz dopo le vacanze di Natale. Avevamo incrociato in quei giorni l’Avvocato Agnelli scortato da Luca di Montezemolo. Loro due erano vestiti di tutto punto con le tute da alta montagna, noi invece, come disse qualcuno, sembravamo Totò e Peppino sbarcati alla stazione di Milano. Bene: durante il volo, a un certo punto, Silvio ci chiamò e annunciò 'ho deciso di prendere il Milan, prepariamoci'".

Confalonieri ha poi aggiunto: "L’unico che espresse qualche perplessità fu proprio Adriano Galliani ma per un motivo molto semplice. Aveva sulle spalle l’esperienza personale di comproprietario del Monza e sapeva benissimo, fin da allora, che quello sarebbe stato un affare a perdere".

Infine, un curioso retroscena in chiave... nerazzurra: "Fu una giornata molto impegnativa. Pensi: cominciammo di primo mattino andando negli uffici del commercialista dell’epoca, il dottor Locatelli, che tra l’altro era interista, per firmare i documenti del passaggio delle azioni dal Milan di Farina a Fininvest. Subito dopo volammo tutti a Parigi perché nella stessa serata ci sarebbe stata la presentazione ufficiale della nuova tv francese, La Cinq con la partecipazione tra l’altro di Michel Platini".