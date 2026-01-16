Conference League, alle 13 il sorteggio della Fiorentina: come funziona e ciò che c'è da sapere

Ore di attesa per la Fiorentina, che quest'oggi alle ore 13:00 scoprirà il suo futuro in Conference League. A Nyon, infatti, va in scena il sorteggio dei playoff della 'minore' delle tre competizioni europee e coinvolgerà le squadre arrivate tra il nono e il ventiquattresimo posto nella fase di campionato. I viola si sono piazzati al 15esimo posto e per questo si troveranno di fronte o la 17esima o la 18esima della graduatoria, rispettivamente Jagellonia e Omonia Nicosia. La gara d'andata si giocherà in trasferta il 19 febbraio, il ritorno al Franchi sette giorni dopo, il 26.

Come funziona il sorteggio

Gli incontri della fase a eliminazione diretta saranno determinati attraverso due principi:

1. Le squadre vengono abbinate in base alla posizione finale al termine della fase campionato per formare quattro coppie di teste di serie (le squadre classificate al 9° e 10° posto, 11° e 12°, 13° e 14°, 15° e 16°) e quattro coppie non teste di serie (17° e 18°, 19° e 20°, 21° e 22°, 23° e 24° posto);

2. Le squadre di ciascuna coppia di teste di serie vengono sorteggiate nel tabellone della fase a eliminazione diretta contro i club di ciascuna coppia non testa di serie: le squadre classificate al 9° o 10° posto affrontano quelle al 23° o 24°, l’11° o 12° contro il 21° o 22°, il 13° o 14° contro il 19° o 20°, e il 15° o 16° contro il 17° o 18°.

Teste di serie del tabellone

AZ Alkmaar (NED), Celje (SLO), Crystal Palace (ENG), Fiorentina (ITA), Lausanne-Sport (SUI), Lech Poznań (POL), Rijeka (CRO), Samsunspor (TUR);

Non teste di serie del tabellone

Drita (KOS), Jagiellonia (POL), KuPS Kuopio (FIN), Noah (ARM), Omonoia (CYP), Shkëndija (MKD), Sigma Olomouc (CZE), Zrinjski (ΒΙΗ).