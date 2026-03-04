Noia al Sinigaglia, deserto all'Olimpico: è la peggiore Coppa Italia di sempre?

Ieri sera Como-Inter, prima semifinale di Coppa Italia, stasera Lazio-Atalanta, a completare la due giorni dedicata alle gare di andata del trofeo nazionale. Ieri sera la noia di una partita che, soprattutto per i nerazzurri, è sembrata solo un intralcio in vista degli impegni in campionato, con Chivu che ha fatto riposare praticamente tutti i titolari in vista del derby di domenica sera. Stasera una partita che verrà giocata in uno stadio Olimpico praticamente deserto, a causa della protesta dei tifosi contro Claudio Lotito che proseguirà anche durante un match così importante.

È la peggiore Coppa Italia di sempre?

La domanda che ci facciamo è proprio questa: siamo di fronte alla peggior edizione della Coppa Italia? Probabilmente sì, visto come è stata snobbata dall'Inter nonostante i 10 punti di vantaggio sul Milan in campionato, ma anche per l'assenza dei sostenitori biancocelesti allo stadio tra poche ore. I motivi sono diversi, c'entrano poco e niente l'uno con l'altro, ma la sensazione è che con il passare del tempo anche questo format, introdotto pochi anni fa, non sia quello giusto per valorizzare la competizione.

Serve una nuova riforma.

La ciliegina sulla torta di tutto questo ragionamento è poi quella relativa alla distanza tra le due partite di semifinale: l'andata a inizio marzo, il ritorno a fine aprile. Che senso ha giocare due gare collegate, l'andata e il ritorno, a quasi due mesi di distanza l'una dall'altra? La risposta è semplice: nessuno. E allora forse sarebbe il caso che qualcuno inizi a pensare a un nuovo format per la Coppa Italia, perché se le cose non dovessero cambiare il rischio è che si possa finire per azzerare, o quasi, l'appeal per un trofeo che meriterebbe tutt'altra considerazione da parte dei club e degli allenatori.