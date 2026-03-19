Conference League, i risultati al 45' delle gare delle 21: un ex Crotone fa sognare il Lech
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Questi i parziali delle partite delle 21 di Conference League. Lech Poznan e Rijeka in questo momento hanno pareggiato i conti sui campi di Shakhtar e Strasburgo e se la situazione restasse questa andrebbero ai supplementari. Da segnalare come nel Lech abbia segnato una doppietta di Mikael Ishak, 4 reti in 23 presenze col Crotone in Serie B nel 2013/14. Rayo Vallecano più vicino ai quarti di finale così come l'AZ Alkmaar.
Shakhtar - Lech 0-2 (andata 3-1)
13' e 45' + 7 rig. Ishak
Sparta Praga - AZ Alkmaar 0-1 (andata 1-2)
8' Jensen
Strasburgo - Rijeka (andata 2-1)
21' Fruk
Rayo Vallecano - Samsunspor 0-0 (andata 3-1)
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