Fiorentina, oggi tornerà ad allenarsi anche Kean. Ma ci sono poche speranze di riaverlo col Genoa
Alla ripresa degli allenamenti prevista per oggi tornerà anche Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina aveva ricevuto nei giorni scorsi un permesso per stare vicino alla compagna e vedere la nascita del secondo figlio, e oggi tornerà ad allenarsi al Viola Park. La sua condizione fisica, complice la botta alla tibia, resta però complicata e Moise viaggia sicuramente verso un altro forfait con il Genoa.
L'obiettivo, scrive Repubblica, è quello di rivedere Kean in campo o con la Juventus o con l’Atalanta prima della fine della stagione. Buone sensazioni invece per Piccoli che, come confermato lunedì sera a Roma da Vanoli, dovrebbe essere della gara domenica. Roberto si allenerà in questi giorni con il gruppo per vedere i miglioramenti fisici e se darà garanzia ritroverà la sua maglia da titolare al centro dell’attacco.
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