Rayo Vallecano-AEK Atene, le formazioni ufficiali: Luiz Felipe sfida Jovic, altri due ex "italiani"
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Rayo Vallecano-AEK Atene, gara valida per l'andata dei quarti di Conference League, con calcio d'inizio in programma alle 18:45. La squadra spagnola schiera dal primo minuto l'ex Lazio Luiz Felipe insieme a Lejeune, da segnalare invece nell'undici titolare di coach Nikolic per i greci tre ex "italiani".
Pereyra, con un passato all'Udinese, largo a sinistra nel centrocampo a quattro, Strakosha (ex Lazio) tra i pali, mentre in attacco spicca Luka Jovic. Il centravanti serbo ha assaporato la Serie A tra Milan e Fiorentina prima di trasferirsi in Grecia a giocare e vivere.
Rayo Vallecano (4-3-3): Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Pep Chavarría; Isi Palazón, Ciss, Unai López; Ilias, De Frutos, Álvaro García.
Allenatore: Iñigo Pérez.
AEK Atene (4-4-2): Strakosha; Rota, Moukoudi, F.Relvas, Pilios; Koita, Mantalos, Pineda, Pereyra; Varga, Jovic.
Allenatore: Marko Nikolic.