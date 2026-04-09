Europa League, Grifo da urlo: Friburgo avanti 2-0 al 45'. Sciocchezza Porto, è 1-1 col Forest
Finiscono qui i primi tempi delle tre partite in corso questa sera e valide per i quarti d'andata di Europa League. Oltre al Bologna sotto in casa contro l'Aston Villa, il Porto di Farioli fa e disfa nell'arco di due soli minuti: William Gomes rompe il ghiaccio, finché il retropassaggio rovinoso e insensato di Martim Fernandes ha regalato l'1-1 al Nottingham Forest. Al netto di una prima frazione schiacciante dei dragoni.
Procede tutto a meraviglia in quel di Friburgo: una magia a giro di Vincenzo Grifo e un tap-in di Beste stanno trascinando i padroni di casa in trionfo nei primi 45 minuti, ai danni di un Celta Vigo perlopiù anonimo.
I parziali delle 21
Bologna - Aston Villa 0-1
44' Konsa (A)
Porto - Nottingham Forest 1-1
11' William Gomes (P), 13' autogol Martim Fernandes (P)
Friburgo - Celta Vigo 2-0
10' Grifo (F), 32' Beste (F)
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