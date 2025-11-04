Luis Diaz perde la testa: intervento a forbice su Hakimi, l'ex Inter lascia il campo in lacrime

Un compleanno da dimenticare per Achraf Hakimi. Il terzino destro del Paris Saint-Germain, infatti, è uscito in preda al dolore e con il viso tagliato dalle lacrime in seguito ad un intervento a forbice pericoloso di Luis Diaz al 45'+3 di gioco contro il Bayern Monaco. Un fallo evidente, a metà campo e che ha coinvolto la caviglia sinistra dell'ex Inter in un tackle da brividi.

Infatti il giocatore di Luis Enrique si è ritrovato contorto dal dolore ed è stato costretto a lasciare il campo dopo il colpo tremendo incassato dall'attaccante colombiano. Un intervento che, rivisto al monitor su richiamo del VAR dall'arbitro di campo, ha fatto scattare immediatamente il cartellino rosso diretto per Luis Diaz dopo che è stata spiegata la decisione presa a Marquinhos e Neuer (capitani delle rispettive squadre).

Dalla panchina del PSG è subito scattato in piedi Mayulu per sostituire Hakimi (ha lasciato il campo con l'aiuto di compagni e staff medico). Luis Enrique non ha voluto aspettare l’intervallo, nonostante mancassero pochi minuti allo scadere del primo tempo. Si teme un brutto infortunio per l'ex Inter, mentre il Bayern Monaco si ritrova costretto a continuare la partita in 10 contro 11 per l'espulsione di Luis Diaz. Rimanendo così a rischio rimonta al Parco dei Principi contro i campioni d'Europa in carica, che però devono recuperare lo 0-2 subito.