Conte, dal bilancio non si scappa: con un Napoli senza Champions addio a 50 milioni

C'è chi dice che il Napoli sia stato eliminato dalla Champions League già a Copenaghen e chi invece resta legato alla sconfitta amara del Maradona contro il Chelsea (2-3). La sostanza non cambia e ora ad Antonio Conte è rimasto un obiettivo: lo Scudetto. Senza dimenticare la Coppa Italia e i quarti tra poco più di una settimana contro il Como. Quello che è severamente vietato dalle parti di Castel Volturno è lasciarsi andare nei rimorsi e delle delusioni, perché mandare all'aria tutto quel che resta nella stagione rimanente sarebbe un'agonia.

Dal bilancio non si scappa. In estate la dirigenza partenopea ha speso 200 milioni circa sul mercato estivo, ma essendo una società sana dal punto di vista economico-finanziario non rischia contraccolpi per l'uscita dalla Champions League. Tuttavia, il monte ingaggi complessivo si attesta sui 150 milioni e non si può mancare la qualificazione al torneo targato UEFA, stando a quanto spiegato dalla Gazzetta dello Sport. Pur senza playoff e tantomeno ottavi di finale, il Napoli ha incassato 48 milioni di euro, denaro al quale non si può rinunciare. Specialmente in ottica investimenti estivi per potenziare la squadra.

Insegna la stagione 2024-2025, ultima assenza dalla Champions League, che ha costretto De Laurentiis ad aggiungere ingenti somme di capitali per oltre 300 milioni nel biennio di Antonio Conte al Napoli. Il risultato: uno Scudetto e una Supercoppa. Dalla missione completata a Riad gli azzurri hanno intascato 11 milioni di euro, che quantomeno hanno rimpolpato le casse del club, stando a quanto riferito dalla Rosea.