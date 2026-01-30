Bayern, arriva la conferma di Freund: Goretzka resta ma a fine stagione andrà via

Negli ultimi giorni si è parlato con insistenza di un possibile addio di Leon Goretzka al Bayern Monaco, con l’Atletico Madrid tra le squadre interessate. Una cosa è certa: il centrocampista non rinnoverà il suo contratto ma non lascerà i bavaresi negli ultimi giorni del mercato invernale, come ha confermato il direttore sportivo dei bavaresi, Christoph Freund: "Abbiamo avuto diverse discussioni con Leon, insieme a tutte le parti coinvolte - ha spiegato Freund in conferenza stampa -. Si sente estremamente a suo agio qui, con la squadra, e ha quindi deciso di restare".

Il dirigente ha poi sottolineato il motivo delle voci di mercato: "Leon ha giocato a livelli molto alti negli ultimi anni, è un internazionale tedesco, quindi non sorprende che ci siano state richieste concrete da altri club. Ma lui si sente bene qui, percepisce l’energia, l’atmosfera e la direzione forte in cui il club sta andando, e vuole restare una figura importante della squadra"..

Tuttavia, il futuro di Goretzka è già segnato: "Abbiamo parlato apertamente anche con lui del suo contratto, che scade a giugno. La sua esperienza al Bayern finirà quest’estate". Dal suo arrivo dallo Schalke 04 nell’estate del 2018, Goretzka ha collezionato 292 presenze, 47 gol e 48 assist con i bavaresi, confermandosi un elemento chiave sia dentro che fuori dal campo. Freund ha concluso: "La sua avventura qui non è ancora finita, e ci attendiamo grandi cose nei prossimi mesi".