Ngom: "Il Lecce dà molta importanza ai giovani, sono contento. Voglio la salvezza"

Oumar Ngom, nuovo acquisto del Lecce, si è presentato in conferenza stampa, iniziando a parlare di se stesso: "Sono un giocatore che è stato formato fin da subito come centrocampista centrale. Comunque giocherò ovunque voglia il mister, entro sempre forte su tutti i palloni e sono molto bravo nel recupero palla".

Quali sono i suoi obiettivi per questa parte di stagione?

"So di essere arrivato in un club che dà molta importanza ai giovani e sono contento di essere qui. Non voglio dare importanza ai miei obiettivi, ma quelli della squadra e quindi la salvezza. Cercherò di dare il mio contributo, giocando al massimo delle mie possibilità e portando energia".

Come è stato il suo impatto con la città?

"So di essere in una società con molto fervore, ho percepito da subito questo calore dei tifosi. Posso parlare bene della struttura, del club, dei compagni… Non ero abituato ad avere così tanti tifosi, farò del mio meglio per renderli felici".

Ha sentito Veiga e Tiago Gabriel prima di venire qua?

"No, perché non li conoscevo. Sono arrivato in Portogallo in estate, mi hanno parlato di loro, ma non li ho conosciuti. Ci ho parlato appena sono arrivato qua".

Qual è il clima che si respira nel gruppo prima del match contro il Torino?

"Arriviamo da una partita importante, contro la Lazio abbiamo fatto bene, affronteremo il prossimo match con determinazione e concentrazione. Le prossime gare saranno importanti per l'obiettivo".