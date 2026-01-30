Ufficiale
Pisa, ecco il rinforzo in attacco per Gilardino: dal Cracovia arriva Filip Stojilkovic
Filip Stojilkovic è un nuovo attaccante del Pisa. Come si apprende dal sito della Lega Serie A il club toscano ha depositato il contratto della punta classe 2000 che arriva a titolo definitivo dal Cracovia.
I dettagli del contratto
Il contratto sarà di tre anni e mezzo, quindi fino al 30 giugno del 2029. Lo svizzero - che ha compiuto 26 anni a inizio gennaio - ha messo a segno 7 reti e 3 assist con il Cracovia nella prima parte di campionato.
