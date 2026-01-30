Lazio, cercasi difensore: Fabiani ha un preferito. Addio Noslin, ha salutato i compagni

Alla fine dovrebbe essere Alessio Romagnoli a vincere il braccio di ferro con la Lazio, per raggiungere così Roberto Mancini all'Al Sadd. Un grattacapo di troppo in questo mercato di gennaio stracolmo di addii e incertezze per Maurizio Sarri, che però insieme alla dirigenza biancoceleste si sta applicando per riscontrare dei piani alternativi e coprire caselle vuote nella rosa.

Il post-Romagnoli

Secondo quanto riferito da Il Messaggero, in edicola oggi, Diogo Leite dell'Union Berlino e Kike Salas del Siviglia sono piani possibili da attuare: il 27enne portoghese è in scadenza con il club tedesco, mentre per il 23enne spagnolo basterebbero 6-7 milioni per acquistarlo. Quest'ultimo è il preferito del diesse Fabiani, che lo seguiva già la scorsa estate. Come alternative spuntano Doekhi - compagno di squadra di Leite - e Arnau Martinez (Girona), colpo eventualmente gradito ma complicato da mettere a segno.

Le uscite

Noslin non si vede più alla Lazio: il passaggio al Monaco è a un passo e secondo il quotidiano romano avrebbe già salutato i compagni di squadra, sostenendo che la partita di questa sera all'Olimpico sarà l'ultima da giocatore biancoceleste. Resta ancora da chiarire la modalità del trasferimento, con i capitolini a spingere per l'obbligo di riscatto mentre i monegaschi si riserverebbero l'opzione di diritto. Ma restano buoni presentimenti affinché la cessione vada a buon fine. Per Belahyane rimane il Nizza, dopo che il Torino è sfumato, mentre Nuno Tavares non interessa più al Como: resta solo il Besiktas, con il quale ieri sono andati in scena dei contatti. Con il via libera del giocatore può partire per 10 milioni, il 35% è destinato all'Arsenal.