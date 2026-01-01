Conte, l'ex vice: "Alla Juventus si adattò a ciò che aveva. In Champions mi aspettavo di più"

Una riflessione a tutto campo sul Napoli e su Antonio Conte arriva da Angelo Alessio, storico vice del tecnico salentino, intervenuto a Stile TV:. Tra i temi toccati anche il valore degli avversari: “Fabregas è stato un grande giocatore per noi, ma uno dei più grandi che il calcio europeo abbia visto. Se non sbaglio detiene ancora il record degli assist in Premier”.

Poi l’analisi sulla stagione europea degli azzurri: “Mi aspettavo di più dal Napoli in Champions League, poteva e doveva fare di più. Almeno qualificarsi, perché poi con i rientri degli infortunati poteva giocarsela. Non vedere il Napoli nelle prime 24 d’Europa è il risultato negativo della stagione”. Alessio sottolinea anche il peso delle assenze: “Se ci fossero stati tutti i calciatori disponibili, la stagione sarebbe stata diversa, se la sarebbe giocata con l’Inter”.

Poi uno sguardo al futuro di Conte: “Ha un anno di contratto, ma credo ci si debba sedere a tavolino e discutere. Non è vero che pretende sempre grandi acquisti: alla Juventus si è adattato e ha ottenuto risultati. Può farlo ancora”.