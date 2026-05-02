L'Hellas Verona retrocede in Serie B prima di giocare: dopo 7 anni i veneti tornano in cadetteria

Le speranze di salvezza dell'Hellas Verona si sono sensibilmente affievolite quando è stato annullato al 94' il gol del possibile 1-0 contro il Lecce a Edmundsson e si sono spente del tutto oggi, quando Cheddira ha siglato la rete che ha regalato il successo ai pugliesi a Pisa e ha condannato i gialloblù alla retrocessione in Serie B. Una stagione che è nata male ed proseguita peggio, con la prima vittoria che è arrivata solamente il 6 dicembre.

I tre punti ottenuti contro l'Atalanta e quelli conquistati a Firenze la settimana successiva avevano illuso tutti che il finale potesse essere diverso. Paolo Zanetti è stato esonerato dopo la 23^ giornata, ma con Paolo Sammarco le cose non sono migliorate. Non era solo colpa del primo e non è solo colpa del secondo, le responsabilità sono sicuramente da suddividere tra tutti: società, staff tecnico e giocatori.

Sono state 7 le stagioni consecutive dell'Hellas Verona in Serie A, dopodiché anche i veneti si sono dovuti arrendere all'inevitabile. Le troppe cessioni dei pezzi pregiati nel mercato di gennaio (l'ultima è stata quella di Giovane) erano diventate una costante, ma non sempre si può riuscire nei miracoli e questa volta Sean Sogliano non ci è riuscito.