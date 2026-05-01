TMW Serie B playoff: l'ottavo posto vale una stagione. Tre squadre a pari punti

Cinque dei sei posti utili per i playoff di Serie B sono già assegnati. All'ultima giornata resta da definire un solo slot: l'ottavo, che vale l'accesso agli spareggi promozione. Lo contendono tre squadre appaiate a 46 punti — Avellino, Cesena e Mantova — con due outsider che possono inserirsi nell'ipotesi estrema di un tonfo collettivo: Carrarese e Sampdoria, entrambe a 44.

La griglia definita: cinque posti certi

Uno dei posti dal terzo al sesto andrà a una tra Frosinone e Monza (quella che finirà terza). Il Palermo è matematicamente quarto: il Catanzaro, quinto, può arrivare al massimo a 62 punti, insufficienti a scavalcarlo. Il Catanzaro (59 punti) è matematicamente quinto: il Modena può toccare al massimo 58. Il Modena (55 punti) è matematicamente sesto: la Juve Stabia può raggiungere al massimo 53. La Juve Stabia (50 punti) è matematicamente settima: Avellino, Cesena e Mantova possono arrivare al massimo a 49, un punto in meno. L'ottavo posto, invece, è aperto.

Avellino, Cesena e Mantova: la battaglia finale

Le tre squadre si presentano all'ultima giornata a 46 punti ciascuna, con calendari diversissimi. Il Cesena ha il compito più accessibile: ospita il Padova (43 punti, fuori dalla lotta). L'Avellino va in trasferta contro il Modena (55 punti, già al sicuro nella propria posizione). Il Mantova affronta in trasferta il Frosinone (78 punti, in piena corsa per la promozione diretta): il match più proibitivo del terzetto.

Se tutte e tre vincono (49 punti), scatta l'avulsa a tre. Il conteggio degli scontri diretti stagionali è il seguente: il Cesena ha battuto l'Avellino in casa (3-0 alla 12ª) ma perso in trasferta (1-3 alla 22ª); l'Avellino ha pareggiato 0-0 col Mantova (7ª giornata) e vinto 2-0 in trasferta (35ª); il Cesena ha battuto il Mantova in casa (3-2 alla 16ª) e perso in trasferta (0-3 alla 31ª). Punti in avulsa a tre: Avellino 7, Cesena 6, Mantova 4. In caso di arrivo a pari punti per tutte e tre, l'Avellino è ottavo, il Cesena nono, il Mantova decimo.

Se invece solo due vincono: il ranking si sposta. Se Cesena e Mantova salgono a 49 e l'Avellino resta a 46, conta l'avulsa diretta tra i due: nei rispettivi confronti stagionali le due squadre hanno diviso i punti (3 punti a testa), ma la differenza reti negli scontri diretti premia il Mantova (+2 contro -2 del Cesena). In quel caso è il Mantova l'ottavo, nonostante il calendario più duro.

Carrarese e Sampdoria: lo scenario estremo

La Carrarese (44 punti, va in trasferta dalla Virtus Entella) e la Sampdoria (44, ospita la Reggiana in cerca disperata di salvezza) possono arrivare al massimo a 47 punti. Supererebbero tutte e tre le squadre a 46 solo se nessuna di queste vincesse. In quel caso, con entrambe le outsider a 47, servirebbe l'avulsa diretta Carrarese-Sampdoria: alla 11ª Sampdoria-Carrarese 3-2, alla 33ª Carrarese-Sampdoria 2-0 — parità a 3 punti, differenza reti in favore della Carrarese (GD +0 vs -1). È la Carrarese a finire ottava in questo scenario estremo.