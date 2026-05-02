Serie B, la 37ª giornata regala la promozione al Venezia. Ma per il resto tutto può succedere
Si è chiusa con il primo verdetto della stagione la 37ª giornata di Serie B. Il Venezia pareggio in casa dello Spezia e stacca il pass per il salto di categoria. Sorprendente e pesante, invece, il ko del Monza in casa del Mantova. Tre punti decisivi, invece, nella seconda parte della graduatoria quelli ottenuti da Sampdoria, Padova ed Empoli. Bari, ancora vivo. E tutto può ancora succedere. Di seguito il quadro completo di quanto avvenuto e la classifica aggiornata del torneo:
SERIE B - 37ª GIORNATA
Bari-Virtus Entella 2-0
45+1' Moncini, 90+7' Maggiore
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Carrarese-Cesena 0-0
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Empoli-Avellino 1-0
59' Lovato
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Juve Stabia-Frosinone 0-1
73' Bracaglia
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Mantova-Monza 3-2
23' Kouda (Ma), 36' Mancuso (Ma), 78' Lucchesi (Mo), 89' Mota (Mo), 90+5' Benaissa (Ma)
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Modena-Reggiana 2-1
14' Zampano (M), 56' Ambrosino (M), 65' Vicari (R)
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Padova-Pescara 1-0
90+4' Pastina
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Palermo-Catanzaro 3-2
3' e 33' Pittarello (C), 16' Johnsen (P), 54' aut.Nuamah, 86' rig. Pohjanpalo (P)
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Sampdoria-SudTirol 1-0
32' Abildgaard
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Spezia-Venezia 2-2
7' Yeboah (V), 70' Sagrado (V), 73' Valoti (S), 90' Artistico (S)
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CLASSIFICA SERIE B
Venezia 79 - Promossa in Serie A
Frosinone 78
Monza 75
Palermo 72
Catanzaro 59
Modena 55
Juve Stabia 50
Avellino 46
Cesena 46
Mantova 46
Carrarese 44
Sampdoria 44
Padova 43
Südtirol 40
Empoli 40
Virtus Entella 39
Pescara 34
Bari 34
Spezia 34
Reggiana 34
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