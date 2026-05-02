Perugia, il futuro è da scrivere. Gaucci: "Rinnovato Tozzuolo, ma ora dobbiamo capire il budget"

Un lunghissimo intervento, quello che riporta calciogrifo.it, del Direttore Sportivo del Perugia Riccardo Gaucci, che ha parlato ieri a Umbria TV, anche tracciando un'analisi di quella che è stata la stagione della compagine umbra, salvatasi all'ultima giornata del campionato di Serie C, dopo un'annata piuttosto travagliata.

Queste le parole del dirigente: "Dopo la partita di Forlì Tedesco in conferenza, un po’ sbagliando, ha affrettato i tempi dicendo che ci saremmo visti l’indomani. In realtà non avevamo stabilito subito quanto vedersi, Borras ci ha chiesto la cortesia di attendere due settimane perché non aveva ancora ben chiaro il futuro del Perugia, doveva avere rassicurazioni da parte del presidente. Nulla di strano, aspettare una settimana o dieci giorni credo non cambi nulla. Posso anticipare che noi intanto stiamo comunque lavorando, ha rinnovato Tozzuolo, per fare un esempio. E sono certo che, tornando in Italia, Borras farà chiarezza sul futuro".

A cominciare dal budget: "Vorrei si potesse mantenere lo stesso di quest’anno, per allestire una squadra molto competitiva e con l’obiettivo di arrivare almeno nelle prime cinque posizioni, in un campionato che si preannuncia già molto difficile, ma vedremo, dobbiamo aspettare. Magari il budget sarà più alto perché saranno entrate forze nuove. A ogni modo una cosa è certa: se rimaniamo io e Novellino, resterà anche Tedesco, è molto probabile".