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Cittadella, Iori avvisa: "Con i playoff inizia un'altra stagione. Con l'Arzignano servirà ferocia"

Cittadella, Iori avvisa: "Con i playoff inizia un'altra stagione. Con l'Arzignano servirà ferocia"TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 16:19Serie C
Claudia Marrone

"Quello che è stato fatto prima conta solo per la posizione di partenza. Da domani inizia un’altra stagione": così, senza mezzi termini, il tecnico del Cittadella Manuel Iori che, come si legge sul portale trivenetogoal.it, ha parlato alla vigilia della sfida del primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, che contrapporrà i veneti all'Arzignano.

Sfida secca, con il Cittadella che dalla sua avrà anche due risultati su tre, ma l'allenatore non vuole distrazioni date questo vantaggio che di fatto è solo sulla carta. Come appunto poi precisa parlando del match: "Ho chiesto ai ragazzi di azzerare completamente tutto, senza pensare ai vantaggi e al fatto che siamo una rosa esperta, perché questo conta solo se la porti in campo nel modo giusto. Contro l'Arzignano sarà una gara tosta, nella quale dovremo essere feroci e curare ogni dettaglio".

L'appuntamento è fissato a domani pomeriggio alle ore 17:30, allo stadio 'Tombolato'. Sarà la gara di apertura di questi spareggi.

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