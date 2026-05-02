Allegri: "Milan, la rosa va un po' allargata. L'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato"

Massimiliano Allegri ha ovviamente già iniziato a parlare con il club per il futuro e in conferenza stampa ha annunciato quello che è il suo pensiero e quello della società: "Tutti bisogna essere allineati sul bene del Milan, del club. Ma finché non si raggiunge l'obiettivo non si può dire nulla... Il raggiungimento dell'obiettivo sposta di 100 milioni il mercato. Si fanno chiacchierate, che è sempre piacevole, su quella che è stata fin qui la stagione. Poi andremo a fare valutazioni e prenderemo decisioni su quello che sarà il miglioramento di questa rosa soprattutto a livello di numeri. La rosa va un po' allargata. Poi rientreranno Camarda e Comotto, in più abbiamo Gabbia, Bartesaghi e Torriani. Si è fatto un buon lavoro anche sul settore giovanile e questo sarà una base per il futuro del Milan, avere giocatori che arrivano dalla Primavera permette di dirottare risorse economiche altrove".

Cosa pensa dell'inchiesta arbitri?

"Non mi sono fatto idee, sono cose delicate. Gli organi di competenza valuteranno, dopo quello che è successo l'ultima giornata è stata positiva per gli arbitri, hanno fatto un buon lavoro e psicologicamente non era semplice".

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