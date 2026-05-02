Ternana all'esame Pianese. Fazio: "Per vincere e alimentare un sogno c'è bisogno di metterci la gamba"

Di nuovo la Pianese, ma stavolta in una gara secca, da dentro o fuori. E con una situazione societaria in divenire; che non può distrarre dal campo, certo, ma che comunque dà pensieri. Con queste premesse, la Ternana arriva al primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C, dove affronterà, in terra toscana, le zebrette amiatine.

Del match, come si legge sul sito ternananews.it, ha parlato il tecnico Lito Fazio: "Ci giochiamo tutto in 90 minuti, in una partita tosta dove conta più l'aspetto mentale che fisico. Non possiamo pensare di rifarci dal campionato, conta semmai la voglia di andare avanti anche per una questione di orgoglio. Per noi è una partita fondamentale. Giocheremo con intelligenza, con la consapevolezza che possiamo vincere, e spero di vedere nei miei una reazione di orgoglio. Le cose negative sono tante, se vengono trasformate in energia positive possiamo farcela. Per vincere e alimentare un sogno c'è bisogno di giocatori che mettano la gamba".

Il discorso si allunga poi alla squadra, della quale Fazio dice che nessuno si è tirato indietro e che i soli recuperati sono Dubickas, Capuano e Maestrelli, ma la nota conclusiva sarà a quanto accadrà lunedì: "Inizio il corso a Coverciano. Comunque non lo so, spero di stare al campo e lavorare per mercoledì".