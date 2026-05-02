Juventus NG all'esame Vis Pesaro. Brambilla: "In gare da dentro o fuori, tutti rendono al top"

Neppure il tempo di godersi il nuovo raggiungimento dei playoff, che la Juventus Next Gen sarà di nuovo in campo, domani, per la sfida contro la Vis Pesaro, valida per il primo turno della fase a gironi dei playoff di Serie C. Un doppio vantaggio, quello di cui godranno i bianconeri, che grazie al miglior piazzamento in classifica avranno a disposizione due risultati su tre.

A ogni modo, l'analisi del momento e del match, ai canali ufficiali del club, è stata fatta dal tecnico Massimo Brambilla: "Siamo riusciti ad avere un rendimento più regolare nei risultati sin dall’inizio del campionato rispetto agli ultimi anni in cui avevamo avuto più difficoltà in avvio. Detto questo, siamo stati bravi tutti insieme a creare un gruppo e un clima che ci hanno permesso di diventare subito squadra. Il nostro lavoro è quello di migliorare e di far crescere il gruppo, ma questo non può prescindere dai risultati, bisogna abbinare anche le vittorie, altrimenti in Serie C ti ritrovi in posizioni scomode di classifica, e tutto diventa più difficile. I playoff vanno affrontati con tranquillità dopo il campionato di alto livello che abbiamo disputato, ma con la determinazione di voler passare il turno: nel match da dentro o fuori tutti rendono al massimo, è un modo per capire anche il livello che abbiamo raggiunto. È un banco di prova importante che ci permetterà di capire quanto siamo cresciuti".

Sulla gara: "Abbiamo dalla nostra il vantaggio di poter sfruttare due risultati su tre a favore, ma noi non siamo il tipo di squadra che può pensare di gestire il punteggio, dobbiamo pensare a giocare per provare a vincere. Le insidie sono tante: la Vis Pesaro è una squadra di grande valore, esperta, contro cui dovremo fare grande attenzione".

A ogni modo, squadra pronta: "Stiamo bene, siamo mentalmente liberi da preoccupazioni: abbiamo fatto un ottimo finale di campionato, che dimostra che anche la condizione del gruppo è quella giusta. Questo playoff ci devono servire per disputare il maggior numero di sfide possibile ad alto livello alla squadra, vanno affrontate una per volta e nelle partite secche sappiamo che è cruciale focalizzarsi sul singolo obiettivo".