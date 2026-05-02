Casertana verso i playoff. Coppitelli: "Difficilmente battibili, quando siamo la nostra miglior versione"

Archiviate le fatiche del campionato, subito pronta a tornare in campo la Casertana, che domani sera se la vedrà con l'Atalanta U23 nella prima sfida degli spareggi promozione (primo turno della fase a gironi); gara secca, con i falchetti che avranno il favore dei due risultati su tre e la possibilità di giocare tra le mura amiche il confronto.

Del quale, nel corso della conferenza stampa odierna, ha così parlato il tecnico Federico Coppitelli: "Affrontare le seconde squadra, già per sé particolari, ai playoff aumenta la difficoltà del match - si legge su tuttocasertana-it -, ma per me è un momento importante e sono onorato di affrontarlo con questo gruppo. Entreremo in campo con la migliore formazione possibile, tenendo fede alla nostra identità ma in funzione dell'avversario. Domani si parte da zero, ma questo gruppo ha resilienza: se siamo la migliore versione, difficilmente siamo battibili".

Aggiunge poi: "Bisogna essere ambiziosi. Chiaramente avrei preferito partire terzo, ma queste due partite possono restituire entusiasmo. È un aspetto positivo".