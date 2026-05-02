Tutti incantati da PSG-Bayern? Italiano: "Come Roma-Bologna di Europa League"

Uno dei temi caldi di questi giorni è il pirotecnico 5-4 tra PSG e Bayern Monaco, nel match valido per la semifinale di andata di Champions League. Di questa partita ha parlato in conferenza stampa anche Vincenzo Italiano, alla vigilia del match tra il suo Bologna e il Cagliari. In un periodo in cui non mancano le critiche al calcio italiano anche per il suo livello non più al top, il mister rossoblù si lancia in un paragone certamente non scontato.

Che idea si è fatto vedendo Psg-Bayern di Champions League? In Italia è possibile vedere partite del genere?

"Io ne ho vista una dalla panchina: Roma-Bologna di Europa League. È stata paragonata ad Italia-Germania del '70. Sono modi di interpretare le partite, quelle sono due squadre che giocano per fare un gol in più dell'avversario schiacciandolo con il pressing e cercando di tenere il pallino del gioco. Cercare di ottenere sempre i tre punti si può arrivare a vedere delle partite così anche in Italia".

Cosa pensa di Pisacane e di ciò che sta facendo a Cagliari?

"Complimenti a Fabio, perché la Serie A è l'università del calcio e per vincere una partita c'è da sudare. Ottenere una salvezza al primo anno non è semplice. È un ragazzo che conosco perché eravamo insieme al Genoa e sono contento per quello che ha fatto quest'anno ed anche perché sta dimostrando il suo valore dopo quello che aveva fatto la stagione precedente con i giovani".

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