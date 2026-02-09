TMW
Contusione all'anca per Scamacca: ecco perché parte in panchina in Atalanta-Cremonese
TUTTO mercato WEB
Aveva sorpreso un po' il fatto che Gianluca Scamacca non figurasse nell'undici titolare di Atalanta-Cremonese, ma il motivo non è di natura tecnica. Secondo quanto appreso da TMW infatti, il centravanti ha rimediato una contusione all'anca e per questo Palladino ha preferito farlo partire dalla panchina.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l’Inter. Sabato il Derby d’Italia
Le più lette
Ora in radio
18:00Scanner live!
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
Primo piano
Totti torna alla Roma? Lo street artist del murale virale: "Quando senti il suo nome, sei più al sicuro"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile