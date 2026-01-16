Serie A, gli arbitri della 21ª giornata: Di Bello per Udinese-Inter, Cagliari-Juve a Massa
Attraverso i propri canali ufficiali, l'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la prossima giornata (la ventunesima) del campionato di Serie A. Di Bello dirigerà Udinese-Inter, mentre Fourneau fischierà in Napoli-Sassuolo e Zufferli in Milan-Lecce. Di seguito l'elenco completo.
Pisa – Atalanta Venerdì 16/01 H. 20.45
Marchetti
Meli – Luciani
Iv: Marinelli
Var: Marini
Avar: La Penna
Udinese – Inter Sabato 17/01 H. 15.00
Di Bello
Bercigli – Zingarelli
Iv: Feliciani
Var: Mazzoleni
Avar: La Penna
Napoli – Sassuolo Sabato 17/01 H. 18.00
Fourneau
Barone – Politi
Iv: Collu
Var: Aureliano
Avar: Abisso
Cagliari – Juventus Sabato 17/01 H. 20.45
Massa
Dei Giudici – Moro
Iv: Ferrieri Caputi
Var: Ghersini
Avar: Guida
Parma – Genoa H. 12.30
Pairetto
Baccini – Trinchieri
Iv: Allegretta
Var: Paterna
Avar: Di Paolo
Bologna – Fiorentina H. 15.00
Doveri
Rossi L. – Fontemurato
Iv: Colombo
Var: Gariglio
Avar: Maresca
Torino – Roma H. 18.00
Chiffi
Berti – Rossi C.
Iv: Tremolada
Var: Abisso
Avar: Guida
Milan – Lecce H. 20.45
Zufferli
Ceccon – Laudato
Iv: Marcenaro
Var: Nasca
Avar: Mazzoleni
Cremonese – Hellas Verona Lunedì 19/01 H. 18.30
Arena
Costanzo – Cipressa
Iv: Colombo
Var: Di Paolo
Avar: Piccinini
Lazio – Como Lunedì 19/01 H. 20.45
Fabbri
Perrotti – Cavallina
Iv: Feliciani
Var: Maggioni
Avar: Maresca
