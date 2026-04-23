Coppa Italia con pochi big match, calano gli spettatori: meno di 3 milioni per Atalanta-Lazio

L’eliminazione anticipata delle big pesa ancora sugli ascolti della Coppa Italia. Atalanta-Lazio, semifinale di ritorno giocata ieri sera e trasmessa su Italia 1, si piazza al quarto posto a livello stagionale nella competizione, con poco meno di 3 milioni di spettatori e il 16.5% di share. Dati inferiori, oltre a entrambe le semifinali tra Inter e Como, anche al quarto di finale che ha visto la Dea battere la Juventus.

A non brillare sono i dati complessivi della competizione: come evidenziato da Calcio e Finanza, l’anno scorso lo share medio era stato del 14,6% mentre oggi cala al 12,9. È il dato più basso negli ultimi dieci anni, comprendendo sia le stagioni in esclusiva sulla Rai che quelle sul Mediaset (dal 2021 broadcaster della Coppa).

Facendo un confronto con la scorsa edizione della competizione, il Biscione ha visto una flessione di quasi il 17% per quanto riguarda gli spettatori medi dagli ottavi alle semifinali (circa 500 mila persone) e un -12% per lo share medio. Non aiuta, ovviamente, l’assenza di big match: l’anno scorso trainò il derby di Milano in semifinale, quest’anno sia Milan che Juve (ma anche Roma e Napoli) sono uscite molto presto dal torneo, il cui atto finale si giocherà il 13 maggio all'Olimpico di Roma tra Lazio e Atalanta.