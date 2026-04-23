Foggia senza pubblico allo stadio. Chiesta l'istallazione di maxischermi in città

Dopo gli incidenti avvenuti nello scorso weekend in occasione della gara sul campo del Monopoli, il Giudice Sportivo di Serie C ha sanzionato il Foggia con quattro partite casalinghe a porte chiuse. Iniziando da quella di domenica prossima contro la Salernitana, valida per la 38ª giornata di campionato e decisiva per la salvezza dei Satanelli.

Per questo motivo è di poche ore fa la notizia che tre consiglieri comunali, Arturo Pagano e Giuseppe Chiappinelli (Fratelli d’Italia) e Alessandro Buonfiglio (Forza Italia), hanno chiesto ufficialmente al primo cittadino di Foggia, Maria Aida Tatiana Episcopo, l'istallazione di maxischermi in città per permettere ai tifosi rossoneri di seguire la sfida.

Di seguito il comunicato in questione:

"Alla cortese attenzione della Sindaca del Comune di Foggia, e, per conoscenza, alla Prefettura e alla Questura di Foggia Dopo i recenti fatti delittuosi, avvenuti domenica 19 aprile, durante la competizione sportiva Monopoli – Foggia, gli organi competenti hanno sanzionato con 4 giornate di “porte chiuse” lo stadio e una multa alla società guidata da Casillo e De Vitto. Per quanto sopra esposto, pur censurando l’esecrabile comportamento dei soggetti responsabili, non riteniamo sia giusto privare la tifoseria sana, le famiglie e i cittadini tutti, della possibilità di aggregazione per sostenere i colori della nostra amata squadra di calcio. Con la presente, i sottoscritti Arturo Pagano, Buonfiglio Alessandro e Chiappinelli Giuseppe, Dirigenti Provinciali e cittadini di Fratelli d’Italia e Forza Italia, desiderano sottoporre alla Vostra attenzione la possibilità di predisporre l’installazione di maxi schermi per la partita di domenica 26 aprile Foggia – Salernitana in un’area idonea della città, individuabile verosimilmente nella zona dei campi dei campi Diomedei o in altro luogo ritenuto opportuno. Tale iniziativa consentirebbe alla cittadinanza tutta, di vivere collettivamente un momento di grande rilevanza sportiva, garantendo al contempo condizioni di sicurezza e ordine pubblico sotto il coordinamento delle autorità competenti. Auspicando un positivo accoglimento della presente richiesta, ed in attesa di un cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

La proposta mira a consentire alla cittadinanza di aggregarsi in sicurezza per sostenere i colori rossoneri, sotto il coordinamento delle forze dell’ordine, in un luogo pubblico come la zona dei Campi Diomedei o altra area ritenuta idonea dalle autorità.

Al momento non risultano risposte ufficiali da parte dell’amministrazione comunale o delle autorità competenti. La partita Foggia-Salernitana, valida per l'ultimo turno del campionato di Serie C, si avvicina e resta da vedere se la richiesta di installare maxi-schermi troverà accoglimento per permettere ai tifosi di vivere insieme un momento considerato decisivo per la stagione dei Satanelli".